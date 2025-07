Dj Godzi morto a Ibiza, trovate clavicole e 7 vertebre fratturate: la svolta Slitta la cremazione, il magistrato non ha firmato la liberazione della salma. Ecco perché

La famiglia Noschese aveva insitito per effettuare nuovi esami sul corpo del 35enne napoletano Michele Noschese, alias Dj Godzi, morto a Ibiza sabato scorso dopo l'intervento della Guardia Civil. Il caso è giunto a una svolta. Secondo quanto infatti riportato da alcuni quotidiani, dall'esito degli ulteriori esami medico-legali compiuti su richiesta della famiglia sul cadavere di Michele Noschese, morto una settimana fa a Ibiza, sono state riscontrate sette costole ed entrambe le clavicole fratturate, in base al referto degli esami compiuti alla presenza del perito di parte, il medico legale Juan Luis Ponceda.

Il dottore Noschese, esperto traumatologo napoletano, ha appreso dalla satmpa le indiscrezioni relative ai risultati: "Sto leggendo sulla stampa queste informazioni, di cui mi riservo di avere contezza", ha dichiarato Giuseppe Noschese, il padre del dj. "Sto andando in clinica a prendere il referto", segnala da Ibiza. "Se queste informazioni sono confermate, ovviamente l'intera situazione prende una piega diversa", ha aggiunto. Secondo i risultati anticipati, "le fratture della gabbia toracica anteriore (costole e sternale) di entrambe le clavicole devono essere valutate nel contesto attuale, dopo l'esecuzione dell'autopsia". Il riferimento è al primo esame autoptico compiuto sulla salma, che secondo il padre della vittima, ex primario del Centro di traumatologia dell'ospedale Cardarelli, era stato effettuato in maniera "frettolosa".

"La cremazione che era prevista per oggi è stata rinviata, perché il magistrato non ha firmato la liberazione della salma", ha anche detto Giuseppe Noschese, che ha rinviato il suo rientro a Napoli inizialmente previsto per domani.