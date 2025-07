Truffano un'anziana donna ma vengono scoperti e arrestati L'intuito investigativo dei poliziotti

La questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei reati di truffa ai danni di persone anziane.

I poliziotti hanno arrestato due poliziotti di 30 e 31anni, entrambi napoletani e con precedenti per truffa aggravata. Il 30enne è stato, denunciato per evasione poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre del Greco, nel transitare in via Montedoro a Torre del Greco, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter. In quei frangenti, il conducente, dopo essere sceso dal mezzo, è entrato con fare guardingo all’interno di uno stabile.

Insospettiti dell’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di appostamento e, dopo pochi istanti, hanno visto uscire il guidatore dallo stabile, risalire a bordo dello scooter e allontanarsi frettolosamente in direzione del casello autostradale.

Gli operatori hanno quindi raggiunto e controllato i due, trovandoli in possesso di un anello, un bracciale, una collana e di 745 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato positivo riscontro, difatti, è emerso che, nella stessa mattinata, i predetti avevano contattato un’anziana donna e, spacciandosi dapprima per il figlio e successivamente per un suo amico, le avevano chiesto una somma di denaro e alcuni preziosi che la stessa avrebbe dovuto consegnare all’amico, che sarebbe giunto di lì a poco presso la sua abitazione, specificando che tale somma di denaro sarebbe servita per risolvere dei problemi di salute.

Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.