Neonata non respira: poliziotti la salvano in strada Fondamentali le manovre di primo soccorso

Manovre di primo soccorso in strada in attesa dell'ambulanza, una bimba di pochi mesi salvata da poliziotti eroi. Una neonata di pochi mesi con forti difficoltà respiratorie era ormai in stato di incoscienza. È successo a NAPOLI. Provvidenziale l'intervento dei poliziotti del Commissariato Decumani Salvatore e Giuseppe Pio che, allertati dalla richiesta di aiuto di una passante, si sono subito fermati e, con grande prontezza e professionalità, hanno visto la bimba tra le braccia della madre e le hanno subito praticato le manovre di primo soccorso, allertando tramite Sala Operativa il 118. La piccola, scortata dagli agenti, è stata poi trasportata d'urgenza all'Ospedale Santobono ed ora è fuori pericolo.