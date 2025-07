Scontro auto-bus, in auto vittime di Napoli trovati gioielli e contanti Si segue la pista delle truffe agli anziani

Sono due quarantenni di Marano (Napoli) le vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla strada statale 17, a Rivisondoli (L'Aquila), quando un'auto e un bus con 35 passeggeri si sono scontrati.

Si tratta di Dario Liccardo e Maurizio Corrado, che viaggiavano a bordo della Panda. L'identificazione è avvenuta solo in nottata dal momento che uno dei due era sprovvisto di documenti. I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno indagando sul caso, seguono la pista delle truffe agli anziani o comunque dei furti della stagione estiva. Uno dei due aveva infatti precedenti specifici e nell'auto i militari hanno trovato gioielli e una somma di 1500 euro in contanti. Dalla prima ricostruzione è venuto fuori che la Panda, invadendo l'altra corsia di marcia probabilmente per l'alta velocità, si è scontrata con un bus privato. I due campani sono morti sul colpo mentre cinque dei trentacinque passeggeri del bus sono rimasti lievemente feriti e medicati sul posto. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del bus, come atto dovuto. Disposta l'autopsia.