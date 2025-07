Ruba smartphone a due turisti, preso algerino: aveva altri 4 cellulari e soldi L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione

In via Acton, all’altezza del Molo Beverello, gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono intervenuti a seguito della segnalazione di due turisti stranieri ai quali era stato sottratto uno smartphone. Grazie alla localizzazione del dispositivo, gli operatori hanno rintracciato in via Melisurgo una persona in possesso di cinque telefoni cellulari, tra cui quello sottratto, confermato dalla chiamata effettuata dagli agenti.

L’uomo deteneva anche un passaporto intestato a terza persona. Si tratta di un cittadino algerino senza fissa dimora e privo di documenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti alle spalle: per lui è scattata la denuncia per furto con destrezza e ricettazione, mentre il cellulare è stato restituito ai proprietari.