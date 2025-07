Incidente nella notte, muore 27enne di Ercolano in scooter Il giovane era il passeggero: forse il conducente ha perso il controllo e si è schiantato

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade della Campania. Nella notte un 27enne di Ercolano è morto in un incidente in scooter.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima era il passeggero di un motorino guidato da un 26enne che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo andandosi a schiantare contro alcune auto in sosta.

L'impatto è stato violentissimo: il 27enne è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è deceduto.

Sulla tragedia indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.