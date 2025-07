Paura sulla E45: furgone prende fuoco vicino Casoria Traffico in tilt e soccorsi sul posto

Nella mattinata di oggi, un furgone ha improvvisamente preso fuoco sulla E45, all’altezza dello svincolo di Casoria, in direzione sud. Le cause dell’incendio sono al momento ancora incerte, ma l’allarme è scattato immediatamente, provocando grande preoccupazione tra gli automobilisti presenti in zona.

Soccorsi immediati: intervengono vigili del fuoco e polizia

Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando che si propagassero ad altri veicoli. Al momento, non risultano feriti né altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Traffico in tilt sulla E45: code chilometriche

L’incendio ha causato gravi disagi al traffico: lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, con rallentamenti anche sulla carreggiata opposta a causa dei curiosi e delle manovre dei mezzi di soccorso. La situazione è monitorata dalla Polizia Stradale, che invita alla massima prudenza.

Cause dell’incendio ancora da accertare

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe accostato in tempo, abbandonando il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Saranno le indagini dei tecnici e delle autorità a chiarire l’origine dell’incidente.

Nessun ferito: conducente illeso

Fortunatamente, il conducente del furgone è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. Non si segnalano feriti tra i presenti. L’episodio poteva avere conseguenze molto più gravi, ma il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio.

Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, mentre il traffico resta fortemente rallentato. Si consiglia agli automobilisti di evitare temporaneamente il tratto interessato e di utilizzare percorsi alternativi.