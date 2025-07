Caduta da un carrello elevatore: gravi due operai Uno in grave condizioni, l'altro non sarebbe in pericolo di vita

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Pompei. Due operai sono rimasti gravemente feriti mentre erano impegnati in un intervento tecnico nei pressi della stazione ferroviaria della città. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano su un carrello elevatore a circa 12 metri di altezza quando, per cause ancora da accertare, sarebbero precipitati nel vuoto. A distanza di pochi giorni, dalla tragedia al Rione alto che ha visto la morte di 3 operai, l'ennesimo incidente sul lavoro.

Le condizioni dei feriti: uno è in prognosi riservata

Dopo l’impatto, i due uomini sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all’Ospedale del Mare di Napoli. Le condizioni di uno dei due sono apparse subito critiche ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L’altro operaio, pur riportando lesioni significative, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso sull'incidente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso. Le autorità stanno cercando di comprendere se l’incidente sia stato causato da un guasto tecnico, da manovre errate o dalla mancanza di adeguate misure di sicurezza. L’Ispettorato del lavoro è stato allertato e seguirà l’evolversi delle indagini.

Sicurezza sul lavoro ancora sotto osservazione

L’incidente sul lavoro a Pompei riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, un tema sempre attuale in Italia e molto discusso ancora di più negli ultimi giorni, in seguito all'incidente in Via Domenico Fontana. Gli episodi di infortuni gravi, come questi, sollevano interrogativi sulla formazione degli operatori, sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e sulla manutenzione dei macchinari industriali.