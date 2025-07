Sorpreso con la droga dalla polizia: arrestato In manette un 22enne algerino

La polizia ha arrestato un 22enne algerino con precedenti, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico pfficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Postica Maddalena, hanno notato un uomo, con fare guardingo, intrattenersi con una persona alla quale, poco dopo, ha ceduto qualcosa in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti con non poche difficoltà, hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish ed uno di marijuana, celati all’interno di un pacchetto di sigarette. L’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato