Castellammare di Stabia: controlli durante la movida In azione insieme ai carabinieri Nas e polizia municipale

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia con i militari del Nas di Napoli e della locale polizia municipale, hanno eseguito un servizio straordinario a largo raggio focalizzato sul controllo della movida e sulla sicurezza urbana.



Durante le operazioni un commerciante è stato sanzionato per gravi carenze igienico-sanitarie ed è avvenuta la sospensione del deposito alimentare. Due persone sono state denunciate invece per guida senza patente con recidiva e 4 ragazzi sono segnalati per uso personale di stupefacenti.



In totale 127 persone sono state identificate e 43 veicoli controllati per 33 violazioni al codice della Strada.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.