Sorpreso con la droga: arrestato al termine di una colluttazione L'intervento della polizia a Porta Nolana

La polizia ha arrestato un 36enne marocchino con precedenti, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, nel transitare in vicoletto Gabella della Farina, hanno notato un uomo con fare guardingo confabulare con una persona, alla quale ha ceduto qualcosa in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il 36enne trovandolo in possesso di 3 involucri, ben occultati, di cocaina e di 20 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per talemotivo, l’indagato è stato alla fine arrestato.