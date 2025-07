Ricercato per tentato omicidio aggravato e traffico di droga: catturato Fine della latitanza per un 43enne ad Afragola

La polizia ha arrestato un uomo, ricercato per evasione dagli arresti domiciliari. Era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari in quanto colpito da ordine di custodia cautelare per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché, per tentato omicidio aggravato commesso in data 05.08.2020 nel quartiere San Basilio di Roma, dopo aver usufruito di un permesso per presenziare in udienza a Roma il 25 maggio scorso.

Nell’occasione, non faceva rientro a Baronissi, dove stava scontando la misura cautelare domiciliare, rendendosi di fatto irreperibile.

Il 29 maggio scorso, il Tribunale Ordinario di Roma, IXª Sezione penale, dunque, emetteva il provvedimento di aggravamento sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Il tentato omicidio commesso dall’indagato ai danni di un cittadino Macedone di anni 45, destò all’epoca dei fatti un elevato allarme sociale. Infatti, nella serata del 05.08.2020, il prevenuto, con il chiaro intento di ucciderlo, aveva attinto la sua vittima alla testa e all’addome con una pistola cal. 7.65, per motivi legati a crediti non riscossi.

L’attività investigativa svolta dalla sezione catturandi della squadra mobile di Napoli, ha consentito di raccogliere elementi secondo cui il soggetto, aveva recentemente trovato rifugio presso la città di Roma; da qui, nella giornata di ieri, con un treno alta velocità avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo Campano.

E’ stato quindi predisposto un capillare servizio di osservazione e pedinamento presso le stazioni ferroviarie dell’alta velocità che ha permesso di individuare e catturare l’uomo al suo arrivo presso la stazione di Afragola.