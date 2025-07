Tentato omicidio a Napoli, misura cautelare per un 20enne A febbraio ha sparato contro una persona nel quartiere di Pianura

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un ventenne. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il giovane è gravemente indiziato di avere esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo della vittima nonché di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso e commessi il 9 febbraio scorso nel quartiere Pianura. Conseguenze negative sono state scongiurate solo dall'intervento di alcuni residenti che hanno contattato le forze dell'ordine, dopo avere sentito lo sparo. Grazie alla testimonianza della vittima, all'analisi del traffico telefonico e alla visione delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono stati in grado di documentare il coinvolgimento del giovane nel ferimento. L'indagato è già detenuto per altri fatti concernenti una violenta aggressione ai danni di un giovane in un bar di Chiaia.