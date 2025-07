Napoli est, entrano in casa e gli sparano alle gambe Colpito con quattro proiettili, non è in pericolo di vita: si indaga

Nella prima mattinata di oggi una segnalazione da parte degli operatori del 118, ha portato la polizia di Napoli in via Molino Salluzzo. Un uomo di 44 anni, Antonio Annunziata, con precedenti, e' stato ferito da 4 colpi d'arma da fuoco agli arti inferiori. L'uomo e' stato trasportato all'ospedale del Mare in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Dinamica dell'accaduto in fase di ricostruzione da parte del commissariato di Ponticelli. Il ferito ha raccontato che mentre dormiva uno sconosciuto e' entrato in casa e gli ha sparato, una versione tutta da verificare.