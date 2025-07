Paura a Ponticelli, a fuoco il deposito di rifiuti Asia: gente chiusa in casa Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Un vasto incendio di rifiuti si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio a Ponticelli, nel Sito ex ICM dell’Asìa, in Via Nuova delle Brecce, dove vengono trattate diverse tipologie di rifiuti, proprio a ridosso dei depositi di carburante della Q8.

La grossa nuvola di fumo nero, visibile anche a distanza di chilometri, si è immediatamente diffusa su tutta l’area a est di Napoli, in tanti stanno segnalando difficoltà respiratore, finestre chiuse in tutte le abitazioni a ridosso della zona.

Ancora incerte le cause del rogo, ad andare in fiamme tonnellate di rifiuti inermi che qui sono stoccati. Preoccupa la vicinanza con i depositi di benzina che insistono nella zona. Sul posto un elicottero e diverse squadre dei vigili del fuoco (video e foto di Marco Sacco)