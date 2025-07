Code e rallentamenti causa incendio sulla statale sorrentina: chiusa autostrada Le fiamme sono divampate in un'area esterna alla sede stradale non di competenza Anas

Lungo la strada statale 145 Sorrentina, in direzione di Napoli, si registrano code a Castellammare di Stabia, in avvicinamento all'autostrada A3 "Napoli-Salerno" (non di competenza Anas), a seguito della chiusura provvisoria del casello dell'autostrada, resasi necessaria per un vasto incendio divampato in un’area esterna alla sede stradale.

La situazione è segnalata sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo la statale. Il personale di Anas, insieme a quello delle forze dell’ordine, è attivo su strada per il supporto alla circolazione ed il monitoraggio.