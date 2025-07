Evade dai domiciliari e gira su un motorino rubato: beccato dai vigili Durante i controlli su strada

Un uomo agli arresti domiciliari è stato sorpreso dal personale della Polizia locale in sella ad un motorino rubato. Durante le attività di controllo del territorio, gli agenti motociclisti hanno fermato un ciclomotore. Dai controlli è emerso che il numero di telaio era abraso. Nonostante ciò, gli accertamenti effettuati hanno permesso di stabilire che il veicolo era stato rubato.

Il conducente del ciclomotore è risultato avere precedenti penali, così come il passeggero che, benché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione di cavigliera elettronica, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Gli agenti, quindi, lo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria per evasione e riaccompagnato al proprio domicilio.

Per lui, per il conducente e per una terza persona che era sul posto e si è presentata come proprietario del ciclomotore è scattata una denuncia per ricettazione. Il mezzo è stato sequestrato.