Gragnano, scoperto bar con videoslot illegali: sequestrate 4 macchinette Controlli a tappeto contro il gioco d’azzardo irregolare

Continua l’attività di contrasto al gioco illegale da parte delle forze dell’ordine. Nelle ultime ore i carabinieri della stazione di Gragnano, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato controlli mirati nelle attività commerciali della cittadina in provincia di Napoli.

Sequestrate quattro slot illegali in un bar

Durante l’operazione, in un bar del centro cittadino sono state rinvenute quattro videoslot irregolari, tutte non collegate alla rete telematica dell’Agenzia dei Monopoli, come invece previsto dalla normativa vigente. Le apparecchiature sono state immediatamente sequestrate, insieme a un dispositivo cambia monete e al suo contenuto in denaro.

In corso ulteriori accertamenti e controlli

Le indagini mirano a individuare eventuali responsabilità a carico dei gestori dell’attività e dei fornitori delle apparecchiature non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno nelle prossime ore anche in altri esercizi commerciali della zona, per prevenire e reprimere fenomeni legati al gioco d’azzardo clandestino e alle scommesse non autorizzate.

Gioco illegale: un fenomeno in crescita

Il fenomeno delle slot machine illegali resta un’emergenza diffusa in molte realtà locali, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni. Il mancato collegamento alla rete dei monopoli permette l’evasione delle imposte, oltre a rappresentare un rischio concreto per la tutela dei consumatori e per il contrasto alla criminalità organizzata, spesso coinvolta nella gestione del gioco illecito.