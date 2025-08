Napoli, scoperta e sequestrata una pizzeria abusiva allestita in locali comunali Le indagini della Polizia locale erano partite tre mesi fa

Una pizzeria allestita abusivamente in locali di proprietà comunale è stata sequestrata dagli agenti delle unità operative Tutela Edilizia e Patrimonio e Scampia della Polizia locale.

Le indagini erano partite tre mesi fa, da un controllo effettuato presso l’attività che si trova nella zona tra Piscinola e Scampia. In quell’occasione, il legale rappresentante della pizzeria aveva fornito agli agenti documenti che attestavano presunti titoli autorizzativi per l’occupazione di un immobile di proprietà comunale. Tuttavia, le successive verifiche hanno permesso di accertare che tali documenti erano contraffatti.

È emerso inoltre che l’ampliamento degli spazi destinati all’attività commerciale era stato realizzato occupando una parte dell’area destinata al pubblico passaggio pedonale.

La Polizia Locale ha quindi sequestrato la pizzeria, e il legale rappresentante è stato denunciato per occupazione abusiva di immobile e suolo pubblico, uso di atti falsi e violazioni in materia edilizia. L’attività è stata interrotta e sottoposta a sequestro amministrativo, mentre per l’area antistante è stato disposto il sequestro penale.