Napoli, stretta sui motorini fuorilegge: rimozione forzata per 25 scooter Controlli stradali in piazza Sannazzaro e a Corso Vittorio Emanuele

I motociclisti del Gruppo d’Intervento Territoriale della Polizia locale di Napoli hanno effettuato un servizio di polizia stradale in piazza Sannazaro e a corso Vittorio Emanuele. Sono 25 quelli per cui è stata disposta la rimozione forzata.

Nel corso dell’operazione, inoltre, sono state comminate 38 sanzioni, 12 delle quali contestate direttamente ai trasgressori.

Cinque veicoli sono stati sequestrati ed è stata ritirata una patente di guida. Una persona è stata invece denunciata per guida senza patente.

Il personale dell’unità operativa Secondigliano, invece, è intervenuto in un’area considerata ad alto rischio di criminalità, dove è stato scoperto e sequestrato un manufatto metallico realizzato senza alcuna autorizzazione su suolo pubblico. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore della realizzazione del manufatto e a individuare eventuali responsabili del suo utilizzo.