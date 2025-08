Tenta di scippare un Rolex da 35mila euro, arrestato un 16enne L'intervento di Polizia e Guardia di finanza

Polizia e Guardia di Finanza hanno arrestato un 16enne napoletano per tentata rapina e lesioni personali. Gli agenti, nel transitare in via Sant'Anna dei Lombardi, hanno notato un uomo che fuggiva in direzione di via Maddaloni.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto il ragazzo che nel frattempo era già stato bloccato dalla pattuglia della Guardia di finanza.

Poco dopo, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima che ha riferito che il 16enne aveva tentato di scippargli l'orologio, nello specifico un Rolex del valore di circa 35mila euro.