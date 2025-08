Pozzuoli, Lucrino, è allarme motorini selvaggi Pugno duro dell'amministrazione comunale

Mario Pepe

Arenili liberi e “mare bene comune”, a rischio degrado e sicurezza ambientale: pugno duro dell’Amministrazione Civica, guidata dal sindaco Luigi Manzoni.

È da qualche mese, infatti, come se già non bastassero rifiuti e sporcizia varia, che la spiaggia libera di Lucrino in via Miliscola, quasi in prossimità di un noto Lido, è presa letteralmente d’assalto da un impazzito via-vai e conseguente sosta in ogni angolo, di scooter e motorini “selvaggi”, con in sella per lo più di ragazzi minorenni.

A fronte di tale preoccupante scenario, l’assessore all’ambiente e al decoro Urbano, Salvatore Caiazzo, si sta adoperando con la polizia municipale del locale comando con interventi mirati per cercare di contrastare le violazioni al codice della strada.