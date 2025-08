Ercolano: Pusher in manette, cocaina e migliaia di euro sequestrati I carabinieri arrestano un 60enne napoletano

Droga in auto, droga in casa. Per un 60enne napoletano sono scattate le manette. I carabinieri della tenenza di Ercolano lo hanno fermato, durante un posto di controllo in strada.



Nell’abitacolo della sua utilitaria 26 dosi di cocaina e 800 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione altri 82 grammi della stessa sostanza già divisi in 16 involucri.



E ancora 15mila euro la cui origine non è stata chiarita. L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in attesa di giudizio.