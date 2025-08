Napoli Ponticelli: due donne arrestate per droga La prima ha 31 anni, la seconda 70

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due donne napoletane di 31 e 70 anni.

Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 167 grammi di cocaina e poco più di un chilo di hashish. Gli stupefacenti erano in una scatola, nascosta in camera da letto.

Con la droga anche un bilancino e materiale per confezionare le dosi. Le due donne sono state portate in carcere, in attesa di giudizio.