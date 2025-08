Napoli, trovati 960 pacchetti di sigarette di contrabbando Denunciato un 59enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In particolare, gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via G. A. Campano, hanno effettuato un controllo dell’uomo e all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 2 scatoloni contenenti 960 pacchetti di tabacchi esteri di contrabbando.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.