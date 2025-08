Stretta nei controlli nel Golfo di Napoli: 113 multe e due natanti sequestrati In pochi giorni riscontrate numerose violazioni

Nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 3 agosto scorso si sono svolti innumerevoli servizi di controllo, operati da Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Metropolitana, nel Golfo di Napoli.

Si tratta del prosieguo dell'attività annunciata nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Michele di Bari.

In tutto sono stati controllati 245 tra natanti e imbarcazioni, di cui 113 sanzionati e 2 sequestrati. Sono state inoltre controllate 398 persone e applicate 61 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione e 3 per inidoneità alla guida, controllo etilometro ed ormeggio abusivo. I controlli, annuncia la prefettura, proseguiranno, a tutela di bagnanti, diportisti e sportivi, anche nei prossimi giorni.