Lutto al centro storico: morto a 22 anni Genny, pizzaiolo di Gino Sorbillo Dolore nella comunità di San Gaetano

Profondo lutto nel centro storico di Napoli per la scomparsa di Genny, giovane pizzaiolo di soli 22 anni, che ha perso la vita dopo un periodo di ricovero presso l’Ospedale del Mare. La notizia ha scosso la comunità dei Decumani, dove il ragazzo era conosciuto e amato, non solo per le sue abilità come pizzaiolo, ma anche per la sua umiltà, il sorriso e la voglia di costruirsi un futuro.

Gino Sorbillo: “Era un figlio del quartiere, siamo distrutti”

Tra i primi a esprimere il proprio dolore è stato lo chef e imprenditore Gino Sorbillo, che ha ricordato Genny con parole commosse:

“Era un ragazzo del centro storico, molto volenteroso. Sognava di diventare un pizzaiolo, ma già lo era. Ha lavorato con me a lungo, sia in via Toledo che a Roma. Un mese e mezzo fa era stato anche in America per un’esperienza di lavoro. Poi, la malattia lo ha costretto a rientrare. Ha combattuto con forza, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Siamo distrutti.”

Sorbillo ha sottolineato come Genny rappresentasse il sogno di tanti giovani napoletani: imparare un mestiere onesto e portarlo nel mondo. Una speranza spezzata troppo presto.

Una comunità in lutto: messaggi di affetto e ricordi commossi

La morte di Genny ha colpito profondamente piazza San Gaetano e l’intero quartiere San Lorenzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da amici, colleghi e clienti delle pizzerie in cui aveva lavorato.

Un messaggio in particolare ha commosso i social:

“Hai lottato con coraggio, sempre con il sorriso, anche quando la vita è stata dura con te. Una settimana fa, in ospedale, mi hai detto: ‘Mo’ che esco da qua dentro, agg’ fa na bella pizza’. Quel giorno, purtroppo, non è arrivato. Ma quella pizza ora vive nel cuore di chi ti ha voluto bene.”

Le parole del deputato Borrelli: “Napoli in lutto per Genny”

Anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (AVS) ha commentato la tragedia:

“Napoli è in lutto per la morte del giovane e talentuoso pizzaiolo Genny. Le cause del decesso non sono state rese note. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia.”

Genny: talento, passione e sogni spezzati troppo presto

Genny non era solo un giovane lavoratore: era un simbolo di speranza per tanti coetanei dei Tribunali e dei Decumani, che vedono nella pizza una via per il riscatto sociale. Con le sue mani d’oro, aveva iniziato a costruire il suo sogno, arrivando persino negli Stati Uniti per una breve esperienza lavorativa.