Controlli su strada e nelle attività commerciali: multe e sequestri dei vigili Il bilancio delle attività in zona Chiaia e Toledo

Controlli della Polizia locale a Napoli. In via Posillipo sono state comminate complessivamente 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. È stata disposta la rimozione di 9 veicoli, 2 dei quali affidati direttamente ai proprietari.

Un veicolo è stato sequestrato perché privo di assicurazione, mentre altri 2 sono stati sottoposti a fermo amministrativo: uno perché il conducente era privo di patente, l’altro perché non indossava il casco protettivo.

Controlli di natura amministrativa sono stati effettuati in via Toledo, dove sono stati sanzionati 2 venditori ambulanti per aver esercitato l’attività in una zona interdetta, in violazione del Regolamento comunale sulle aree pubbliche. Un altro ambulante è stato sanzionato perché privo di autorizzazione per la vendita di acqua e alcolici; merce e attrezzature sono state sequestrate.

In piazza dei Martiri è stato sanzionato il titolare di un locale per l’installazione abusiva di un’insegna e per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ulteriori controlli sono stati effettuati presso attività situate in via D’Isernia, via Di Giacomo, via Filangieri e via Caracciolo.