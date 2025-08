Sorpresi a cedere droga: investono poliziotto mentre si danno alla fuga Arrestati due tunisini di 18 e 22 anni

La polizia ha arrestato due tunisini di 18 e 22 anni anni con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e il secinso dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo che ha ceduto una banconota al 22enne a bordo di un motoveicolo mentre il 18enne ha prelevato un fazzolettino sotto al contenitore dei rifiuti.

Alla vista degli operatori, i due sono fuggiti a bordo del motoveicolo, guidato dal 22enne, investendo uno degli agenti intervenuti per bloccarne la fuga. Poco dopo, con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione, i due sono stati bloccati e trovati in possesso di 365 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, nonché di due stecche di hashish del peso di circa 2 grammi.

I poliziotti hanno recuperato il fazzoletto all’interno del quale sono stati rinvenuti 15 involucri di cocaina del peso di circa 3,20 grammi.