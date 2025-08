Destinatario di mandato di arresto europeo catturato a Massa Lubrense Peovvedimento emesso dalle autorità tedesche, per truffa ai danni dello Stato

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 59enne tedesco poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, per truffa ai danni dello Stato.

Gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Massa Lubrense, dove hanno rintracciato e tratto in arresto il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato.