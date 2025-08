Svaligiato appartamento al Vomero: arrestato 35enne L'uomo è già noto alle forze dell'ordine

Un appartamento in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero di Napoli, è stato svaligiato nella notte scorsa. I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato un uomo di 35 anni, originario di Fuorigrotta e già noto alle forze dell’ordine, mentre è in corso la ricerca del complice fuggito all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri e il ritrovamento della refurtiva

La chiamata al 112 da parte di un inquilino dello stesso stabile ha allertato tempestivamente i carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo. Durante il controllo, è stata recuperata la refurtiva, trovata all’interno di uno zaino abbandonato sul tavolo della cucina dell’appartamento svaligiato.

Arresto e sequestro dell’auto

Il 35enne è stato preso in custodia e ora si trova in carcere in attesa del giudizio. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato l’auto utilizzata durante il furto, che si pensa possa aiutare nelle indagini per rintracciare il complice ancora in fuga.

La caccia al complice continua

Le autorità stanno indagando per identificare e catturare il secondo uomo coinvolto nel colpo. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, che in questo caso ha permesso di bloccare uno dei malviventi e recuperare il bottino.