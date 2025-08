Napoli, scoperti cinque b&b irregolari, tutti nello stesso stabile Scoperte e multate dalla polizia locale

Cinque strutture ricettive, ubicate tutte in un unico stabile, sono risultate completamente abusive o difformi rispetto all'autorizzazione ricevuta e sono quindi state sanzionate al termine dei controlli degli agenti dell'unità operativa San Lorenzo della Polizia locale e dei funzionari dell'Asl in un immobile di via Cesare Rosaroll, nel territorio della IV Municipalità. La struttura alberghiera posta al piano terra e al primo piano, regolarmente autorizzata, aveva incrementato la capacità ricettiva da 10 a 11 stanze senza aver aggiornato il relativo titolo autorizzativo.

Al secondo piano è stata accertata la presenza di una struttura alberghiera articolata in 14 stanze, per un totale di 25 posti letto, completamente priva di qualsiasi autorizzazione. Al quarto piano, gli agenti hanno scoperto un bed & breakfast con tre stanze, risultato privo di ogni titolo abilitativo e un affittacamere che aveva una capacità ricettiva superiore rispetto a quanto dichiarato nella Segnalazione certificata d'inizio attività. Al quinto piano, infine, è stata scoperto un'altra attività di B&b, con due stanze, condotta in assenza di Scia o altra autorizzazione