Troppi incendi nel napoletano, Aliberti: "La magistratura faccia piena luce" La preoccuoazione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti dopo essersi recato sul posto

L'enorme incendio, partito da un deposito a Pompei, ha prodotto una nube tossica che ha oscurato l'azzurro del cielo.

"Disastro annunciato? Ho visto il servizio delle Iene e mi sono indignato. La magistratura e le Procure di tutta Italia devono intervenire. È inaccettabile - afferma il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - che ancora una volta la politica locale sia lasciata sola. Chi ha la responsabilità di intervenire, intervenga, s'indaghi fino in fondo. Senza esitazioni. Noi sindaci come sempre ci mettiamo la faccia.

Questa mattina e oggi pomeriggio sono stato lì per capire se i miei concittadini avessero bisogno di un supporto logistico.

La faccia, però, questa volta auspichiamo la metta la magistratura per capire se dietro tutto questo ci siano atteggiamenti camorristici oppure sia semplicemente fatalità.

Ma se è vero, come mi diceva qualcuno oggi, che “certe cose le avevamo già denunciate”, allora oggi non possiamo più girarci dall’altra parte. Per chi crede ancora nella giustizia. Per chi crede che la nostra terra meriti rispetto".