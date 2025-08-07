Duro colpo alla camorra: arrestato il reggente del clan "Ascione-Papale"

Duro colpo alla camorra da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.
Ad Ercolano, infatti, è stato rintracciato ed arrestato Michele Ciaravolo, 45 anni, considerato dalla Procura e dalla DDA di Napoli - che ha coordinato le indagini - il reggente del clan Ascione-Papale di Ercolano. L'uomo era ricercato dal dicembre del 2023.
Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emersso dalla Corte d'Appello di Napoli: Ciaravolo era stato condannato a 7 anni, 1 mese e 5 giorni per associazione a delinquere di stampo mafioso ed ora è stato condotto in carcere.