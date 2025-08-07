Duro colpo alla camorra: arrestato il reggente del clan "Ascione-Papale" L'uomo era ricercato dal dicembre 2023: deve scontare 7 anni per associazione mafiosa

Duro colpo alla camorra da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.

Ad Ercolano, infatti, è stato rintracciato ed arrestato Michele Ciaravolo, 45 anni, considerato dalla Procura e dalla DDA di Napoli - che ha coordinato le indagini - il reggente del clan Ascione-Papale di Ercolano. L'uomo era ricercato dal dicembre del 2023.

Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emersso dalla Corte d'Appello di Napoli: Ciaravolo era stato condannato a 7 anni, 1 mese e 5 giorni per associazione a delinquere di stampo mafioso ed ora è stato condotto in carcere.