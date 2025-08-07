Un altro operaio precipita da 6 metri a Fuorigrotta, grave in ospedale Stavano effettuando la ristrutturazione di un edificio

Un altro incidente sul lavoro a Napoli. I carabinieri sono intervenuti a via Fermariello, al civico 17 nel quartiere Fuorigrotta, dove poco prima e per cause in corso di accertamento un operaio e' precipitato da un'altezza di circa 6 metri in un cantiere in cui stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione della facciata dell'immobile. L'operaio di 37 anni e' stato trasferito in codice rosso nell'ospedale Cardarelli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.