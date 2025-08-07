Sorpreso con la droga lungo il corso grazie al fiuto di un poliziotto: arrestato Manette ai polsi di un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne salvadoregno irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Un agente del commissariato Vicaria-Mercato, libero dal servizio, nel percorrere corso Garibaldi, angolo via Benedetto Cairoli, ha notato due uomini confabulare tra loro e il 21enne che, dopo aver consegnato una banconota, ha ricevuto dall’altro una busta che aveva estratto dai pantaloni A questo punto il poliziotto ha allertato i colleghi del commissariato di zona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente ed hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il giovane, trovandolo in possesso di 28 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi.