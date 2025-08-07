Napoli, sorpreso con una pistola: 38enne arrestato dalla polizia L'intervento della polizia in piazza Sannazzaro

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano, con precedenti, per detenzione illegale di arma clandestina.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, hanno controllato un’auto condotta dal 38enne, rinvenendo, ben occultata sotto il sedile lato guidatore, una pistola con 3 cartucce calibro 6,35 con matricola abrasa.

Inoltre è stato trovato in possesso anche di un involucro di hashish del peso di circa un grammo. Alla fine , l’indagato è stato arrestato dal personale operante e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.