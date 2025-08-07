Controlli incessanti della polizia a Scampia: arrestato 19enne Sequestrati involucri di crack e hashish

La polizia ha arrestato un 19enne napoletano per per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato in via Annamaria Ortese, il giovane intento a cedere un involucro ad un'altra persona.

I poliziotti, lo hanno raggiunto ed egli ha provato a fuggire finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di crack del peso di 1 grammo, un involucro di hashish del peso di 1,75 grammi e 10 euro; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, nei pressi del luogo in cui il 19enne è stato sorpreso a cedere la sostanza stupefacente, sotto la scala in ferro di un condominio, gli agenti hanno rinvenuto un ulteriore involucro di hashish sempre del peso di 1,75 grammi.