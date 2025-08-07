Castellammare di Stabia: indette le nuove elezioni del forum dei giovani Si voterà il 15 e 16 dicembre 2025

Il forum dei giovani di Castellammare di Stabia entro la fine dell'anno avrà nuova vita. Il sindaco Luigi Vicinanza ha firmato il decreto con cui si indice ufficialmente la nuova tornata elettorale per il rinnovo dell’organismo di rappresentanza giovanile. Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025.

Una decisione che arriva a valle di un percorso di confronto e chiarimento portato avanti nelle scorse settimane, dopo il rinvio della precedente tornata elettorale, rinvio provocato da insanabili errori procedurali commessi dagli aspiranti candidati.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vicinanza resta quello di garantire la massima partecipazione dei giovani, nel rispetto delle regole e dei principi di legalità e trasparenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 13 ottobre 2025. "Vogliamo dare ai giovani stabiesi un’opportunità concreta di partecipazione, di rappresentanza, di proposta. Il Forum sarà uno strumento fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni nei processi decisionali della città, ma dovrà poggiare su basi solide e regole condivise" - spiega il sindaco Luigi Vicinanza.

Sulla stessa linea l’assessore con delega alle politiche giovanili Annalisa Di Nuzzo: "La nuova convocazione delle elezioni nasce dalla volontà di proseguire con serietà e coerenza il lavoro iniziato con le associazioni giovanili. Le regole ci sono, sono frutto di un confronto aperto, e devono essere rispettate da tutti. Ora si guarda avanti".