Mangia un panino in strada, si sente male e muore intossicato da botulino E' successo in Calabria. La vittima è un 52enne napoletano

E' campano, di Napoli, il 52enne tra gli intossicati da botulino in provincia di Cosenza. L’uomo si è sentito male dopo aver mangiato un panino acquistato in strada sul lungomare di Diamante.

Una sosta risultata fatale. Era insieme alla sua famiglia. Ha accusato un malore in auto durante il viaggio di ritorno verso il capoluogo campano. Giunto all'altezza di Lagonegro le sue condizioni sono peggiorate e dopo essersi accasciato è morto.

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Altre sette persone sono finite in ospedale con sospetta intossicazione da botulino dopo aver consumato un panino nello stesso punto vendita gestito da un ambulante. Le indagini sono ancora in corso.