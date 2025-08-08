Capri: ruba una borsa "griffata" scambiandola per contraffatta La polizia denuncia un 28enne

La polizia ha denunciato un 28enne napoletano con precedenti, per furto aggravato e ricettazione. Gli agenti del commissariato di Capri, sono intervenuti in via Tragara presso una struttura alberghiera per la segnalazione di un furto.

Gli operatori, prontamente giunti sul posto, sono stati avvicinati dal direttore dell’albergo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato dalla visione delle immagini di videosorveglianza posti all’interno della struttura, un dipendente localizzato in aree non di sua competenza e con atteggiamento sospetto.

I poliziotti hanno dunque individuato la persona in questione ed hanno controllato il suo zaino trovandovi all’interno due borse di marca, di cui però una contraffatta.

Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva prelevato la borsa “griffata” in suo possesso da una camera dell’albergo ai danni di una cliente sostituendola con una contraffatta ed hanno inoltre rinvenuto, all’interno della struttura alberghiera, una terza borsa contraffatta della stessa marca che era stata nascosta dal 28enne; infine, gli operatori hanno quindi sequestrato le tre borse contraffatte ed hanno restituito la borsa “griffata” alla legittima proprietaria. Per tali motivi è stato alla fine denunciato.