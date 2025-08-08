Tenta di strangolare la moglie: la figlia si chiude in camera e chiama il 112 I carabinieri hanno scongiurato l'ennesima tragedia familiare in Campania

Sono le 22.30 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia raggiungono un appartamento nel centro cittadino. La centrale operativa ha segnalato alla gazzella un’accesa lite in famiglia, ha chiamato la figlia di 17 anni.

Sul posto i militari trovano un uomo in strada. Lui ha 43 anni e dice di aver appena litigato con la moglie “mi ha gettato lo smartphone dalla finestra, mi ha aggredito, me ne sto andando”.

I carabinieri vogliono vederci chiaro e fermano il 43enne. In quegli istanti arriva una donna, ha 56 anni ed è la cognata dell’uomo. Dice di essere stata contattata dalla nipote 17enne. “Corri che papà sta picchiando mamma”. E’ questo il messaggio che la ragazza le ha mandato ed è per questo motivo che la signora è lì.

Dai primi accertamenti la vicenda viene ricostruita:

La 56enne è entrata in casa grazie alla nipote e ha visto la propria sorella sul divano mentre il marito era sopra di lei stringendole le mani al collo.

La vittima - ha 49 anni - riesce a scappare e chiede aiuto dal balcone. L’uomo tenta di strappare il telefono dalle mani della propria figlia ma la 17enne si rinchiude in camera e contatta il 112.

Il 43enne, intimorito dall’imminente arrivo dei carabinieri, scende di casa per allontanarsi ma la gazzella è arrivata in tempo.

L’uomo viene arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali mentre la donna, denuncerà altri episodi di violenza, è stata trasferita nell’ospedale San Leonardo. Per la vittima una prognosi di 10 giorni per diverse escoriazioni al braccio.