Napoli: spaccio di crack in casa, arrestata giovane nonna pusher I servizi sociali si occuperanno dei minori

Una donna di 41 anni è stata arrestata per spaccio dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano, Napoli.La donna, il cui marito è in carcere, gestiva lo spaccio dall'appartamento di via Giambattista Marino, nel quale vive con i suoi 4 figli di 20, 16, 14 e 8 anni, la nuora 19enne e il nipote di 2 anni. Nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto, sono state rinvenute e sequestrate 26 dosi di crack, 510 euro in banconote di piccolo taglio ed un bilancino.La 41enne è stata arrestata mentre i servizi sociali sono stati interessati per tutti i minori presenti