Furto a Napoli: generale Nato rincorre e blocca lo scippatore Il furto è avvenuto in via Chiaia

Un episodio di coraggio e prontezza ha visto come protagonista a Napoli il Generale di Corpo d'Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples), che ha fermato uno scippatore nel centro della città.

L’intervento decisivo in Via Chiaia

Sabato scorso intorno alle 20:50, in Via Chiaia all’altezza di Piazza Carolina, una donna ha urlato chiedendo aiuto dopo essere stata vittima di uno scippo. La vittima ha indicato un giovane alto oltre un metro e ottanta che fuggiva a gran velocità. Il Generale Sganga, che si trovava in zona in compagnia della moglie, ha assistito alla scena e senza esitazione ha iniziato l’inseguimento.

La cattura del ladro

Il generale ha raggiunto il fuggitivo fino a Piazza Trieste e Trento, dove è riuscito a bloccarlo. Poco dopo è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, presente in zona, che ha preso in custodia l’uomo. Durante la perquisizione è stata recuperata la catenina strappata alla donna, permettendo di assicurare il responsabile alla giustizia.