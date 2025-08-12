Rapina a Napoli: turista marocchino aggredito e derubato di un orologio di lusso E' successo all'esterno dell'Excelsior

Erano da poco passate le sette di mattina quando un episodio di violenza ha scosso via Partenope, una delle zone più frequentate e turistiche di Napoli. Due uomini a bordo di uno scooter hanno preso di mira un turista marocchino che stava uscendo dall’hotel Excelsior insieme alla sua famiglia, puntando all'orologio di lusso che portava al polso, dal valore stimato di 80mila euro.

La rapina e la colluttazione

Il turista, resosi conto del pericolo, ha cercato di rifugiarsi nella hall dell’albergo. Tuttavia, i rapinatori lo hanno inseguito all’interno, dando vita a una violenta colluttazione. Durante l’aggressione, l’uomo è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, mentre un colpo d’arma da fuoco è stato esploso, raggiungendo il controsoffitto dell’ingresso. Nonostante la resistenza, i malviventi sono riusciti a strappare l’orologio di lusso e a fuggire rapidamente.

Intervento delle forze dell’ordine e condizioni della vittima

Immediatamente soccorso, il turista è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per accertamenti medici. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi. Sul luogo della rapina è intervenuta tempestivamente la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che ha avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere prove utili.

Reazioni e sicurezza nella zona di via Partenope

L’episodio ha suscitato preoccupazione. Il personale dell’hotel Excelsior ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mentre il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha condannato fermamente l’accaduto. Nonostante il grave episodio, ha dichiarato "l'episodio mi preoccupa, ma continuerà l’attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per prevenire futuri eventi simili, garantendo così la sicurezza di residenti e visitatori".