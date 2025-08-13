Traffico di sostanze stupefacenti: la polizia arresta un 27enne Denunciato anche per ricettazione e guida senza patente

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Secondigliano, a seguito di una segnalazione YouPol riguardante un’auto sospetta in via Aquino, hanno rintracciato il veicolo corrispondente alle descrizioni fornite in via Principe di Napoli con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di accelerare la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 12 bustine di marijuana, 25 stecche di hashish e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, una patente di guida di cui il prevenuto non ha saputo giustificarne la provenienza.