Scacco al business dei b&b illegali a Ischia: 12 persone denunciate Case private gestite come strutture alberghiere e nessuna autorizzazione: il blitz

Le camere pubblicizzate su Instagram o Facebook, con prenotazioni gestite via chat e pagamenti in contanti senza nessuna ricevuta né garanzia. Assente anche la registrazione degli ospiti, la Scia, il codice identificativo nazionale e tutto ciò che prevede l'accoglienza.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno stanato 12 b&b abusivi sull'isola d'Ischia. Denunciati i titolari per una serie di violazioni, tra affitti in nero e case private gestite come se fossero strutture alberghiere.

Concorrenza sleale per gli imprenditori in regola, mentre i carabinieri hanno rinnovato l'invito ai clienti a prestare attenzione.