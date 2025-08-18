Colpo fallito a Ercolano: ladro bloccato da carabinieri liberi dal servizio Nello zaino, arnesi da scasso e attrezzature trafugate in un cantiere

Un 40enne è stato arrestato mentre tentava di allontanarsi da un cantiere con materiale edile appena rubato. A sorprenderlo non è stata una pattuglia in servizio, ma 2 carabinieri liberi dal servizio che, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno bloccato in strada.



Nello zaino, arnesi da scasso e attrezzature trafugate dal cantiere di via Doglie, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di Villa Ruggiero, bene monumentale sotto la tutela della fondazione ente ville vesuviane. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla ditta esecutrice.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.



Nella stessa serata, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

Denunciato un 21enne per guida senza patente, 3 le persone segnalate per uso di stupefacenti. Controllata anche una paninoteca ambulante. rilevate gravi carenze igienico sanitarie e assenza di tracciabilità degli alimenti. 83 i chili di prodotti sequestrati