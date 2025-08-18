Controlli della polizia e capitaneria di porto sulla costa dell'isola di Ischia Ecco il resoconto dell'attività

Gli agenti della Sezione Mare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e personale della Capitaneria di Porto di Ischia hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo lungo il tratto di mare pertinente all’isola di Ischia.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 315 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllato 71 natanti, di cui 2 sequetrati per mancanza di copertura assicurativa, e contestato 30 violazioni del Codice di Navigazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di 35mila euro. Infine, sono state denunciate 2 persone per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.