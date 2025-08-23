Eludere le Ztl trasformando in F una E: trucco svelato Denunciata una 24enne. I controlli dei carabinieri sull'isola

Una piccola porzione di nastro isolante bianco per trasformare una E in una F. E’ il trucco artigianale di una 24enne ischitana per modificare la propria targa e ingannare le telecamere delle Ztl e le forze dell’ordine. Se lo stiamo raccontando, la soluzione non si è rivelata vincente.

La donna è stata denunciata per uso di targhe manomesse e falsità. Succede sull’isola verde, nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia locale.

Denunciato anche un uomo, nel giorno del suo 30° compleanno. Incensurato, era nei pressi di una banchina del porto commerciale e dovrà rispondere di un coltello portato nello zaino.

Un albanese di 46 anni è stato sorpreso mentre estraeva benzina dai serbatoi di alcuni scooter, riversandola in alcune bottiglie di plastica. Il reato contestato è furto aggravato.

Non sono mancati ispezioni nelle case vacanze e nei b&b. Nel comune di Casamicciola, due hosts stati denunciati per aver omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di alcuni ospiti.